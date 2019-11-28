Haberler » 3. Sayfa » Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralı - Haber

Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca ilçesi Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde jandarma karakoluna yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 13 askerin ise yaralandığını söyledi.

28.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:49Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralı
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca ilçesi Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde jandarma karakoluna yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 13 askerin ise yaralandığını söyledi.

Alınan bilgilere göre, Çukurca ilçesindeki Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde jandarma karakoluna ait mevziye yıldırım düştü. Bunun üzerine mevzideki arkadaşlarının yardımına koşan askerlerin üzerine ikinci defa yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 13 asker ise yaralandı.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Hakkari Devlet Hastanesine gelerek genel cerrah ve yoğun bakım ünitesinde bulunan yaralı askerleri ziyaret etti. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, "Davuş Tepi Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu jandarma astsubay başçavuşumuz ve bir uzman çavuşumuz şehit oldu, 13 personelimiz de yaralı. Allah'a şükür hayati tehlikeleri yok. Şimdi mevziye yıldırım düşüyor. Arkadaşlarını kurtarmaya giden diğer personeller de ikinci yıldırım düşmesi sonucu yaralanıyor. Buradan şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:38 İkna edilen örgüt mensupları ailelerine kavuştu..."Herkes gelsin"
12:35 Karısını 11 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebi
12:34 Kahramanmaraş'ta 34 kaçak göçmen yakalandı
12:25 Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar kamerada
12:08 Cinayet davasında mahkeme salonu karıştı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
09:15 Seri katille ilgili flaş iddia! Ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir
08:05 Bahçeli'den HDP'ye sert sözler: Dönüp dolaşacakları yer Kandil'in mağara kovuklarıdır
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
28.11.2019 12:38:58