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Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kenarında kayalıkların arasına gizlenmiş patlayıcı imha edildi.

31.07.2019 18:31 Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kenarında kayalıkların arasına gizlenmiş patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Şemdinli-Derecik kara yolunda icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında Bağlar köyü Zorgeçit mezrası bölgesinde yol kenarındaki kayalıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcı, ekiplerce imha edildi.

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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