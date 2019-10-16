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Hakkari'de yol onarım çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, Kayacan Caddesi'nde onarım çalışması başlattı.

16.10.2019 15:50Hakkari'de yol onarım çalışması
Hakkari Belediyesi ekipleri, Kayacan Caddesi'nde onarım çalışması başlattı.

Kentin değişik noktalarında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, tahrip olan Kayacan Caddesi için de harekete geçti. İmkanlar dahilinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, doğalgaz çalışması nedeniyle tahrip olan yollarla asfaltı çökmüş tüm caddelerdeki çalışmalarını sürüyor.

Belediye yetkilileri, bir taraftan içme suyu arızaları, değer taraftan ise doğalgaz çalışması sonucu tahrip olan yolları yeniden onardıklarını belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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