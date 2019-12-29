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Hakkari'de yola çığ düştü, karayolları operatörü tehlike atlattı

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattıHakkari- Van karayolunun 15'inci kilometresinde 3 ayrı noktaya çığ düştü.

29.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:35
'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı
Hakkari- karayolunun 15'inci kilometresinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. Araçların yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yol çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ kütlesi düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtuldu.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari- Van Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkiinin 3 ayrı noktasına bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtulmayı başardı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan Hakkari-Van Karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari'de yola çığ düştü, karayolları operatörü tehlike atlattı

Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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