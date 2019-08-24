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Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari-Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

24.08.2019 14:38 Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari-Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkari-Yüksekova kara yolunda yürütülen arama sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.

Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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