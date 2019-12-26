Haberler » Güncel » Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi - Haber

Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine trafik eğitimi verildi.

26.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:59 Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Hakkari Belediyesi Müdürlüğü ekiplerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt ve trafik memuru Ali Üste tarafından belediyenin eğitim salonunda Zabıta Müdürü Adil Demir'in de aralarında bulunduğu zabıta ekiplerine slayt gösterimi eşliğinde trafik eğitimi verildi. Bir saat süren eğitimde; trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliği, trafikte araç sürücüleri, yolcu ve yayaların temel davranış şekilleri, park sorunlarının nasıl çözüme kavuşturulacağı ve trafik cezası maddelerinin hangi şartta uygulanacağı konuları ele alındı. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56   "Böbrek Dede" sebze meyve takvimi dağıttı - Haber
14:56   Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu - Haber
14:56   Antalya'da öldürülen arkeoloğun Afrika'da su kuyusu açma hayali gerçekleştirildi - Haber
14:55   ASELSAN Genel Müdürü Görgün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:49   Vali Köşger, sanayicileri eleştirdi; "2 yıldır bir işi gerçekleştiremediler" - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
26.12.2019 14:58:15