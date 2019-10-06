Haberler » Güncel » Haber

Hakkari'de Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu.

06.10.2019 15:30Hakkari'de Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu.
Narlı köyünde girdikleri Zap Deresi'nde yüzen Yusuf (17) ve kuzeni Hacı Erdal (16), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çevredekiler gençlerin bulunması için çalışma başlattı.
Çukurca Rafting Takımı sporcularının da desteğiyle yaklaşık 1,5 saat süren aramalar sonucu iki kuzenin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.
Cenazeler, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Zap bölgesi, Çukurca, Hakkari, Narlı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunları 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı
22:20 Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne çarptı
22:12 Antalya kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
22:11 Göle düşen sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu
22:10 Paris'te eş cinsel kadınlara yönelik yasa tasarısı protesto edildi
22:10 Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi
22:09 Fuat oktay etnospor'da açıklamalarda bulundu