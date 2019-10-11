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Hakkari'deki 3 mahallenin içme suyu hattı arızalandı

Hakkari'de arızalanan 3 mahallenin içme suyu hattının yeniden onarılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

11.10.2019 14:36Hakkari'deki 3 mahallenin içme suyu hattı arızalandı
Hakkari'de arızalanan 3 mahallenin içme suyu hattının yeniden onarılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Hakkari'nin Yeni, Gazi ve Berçelan mahallelerindeki içme suyu hatlarında arza meydana geldi. Sıkıntının giderilmesi için belediye ekipleri hemen harekete geçti. İş makinelerinin yardımı ile arızayı tespit eden belediye ekipleri, susuz kalan mahallelere su vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en zor coğrafi yapısına sahip olan Hakkari'de özelikle altyapı çalışmalarının yer yer büyük zarar gördüğü belirtildi. Toprak kayması nedeniyle arızalanan içme suyu şebekeleri belediye ekiplerini tarafından onarılmaya çalışılıyor.

Belediye yetkilileri; Yeni, Gazi ve Berçelan mahallelerinde meydana gelen arızadan dolayı su veremediklerini belirterek, mahalle sakinlerinin susuz kalmaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söylediler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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