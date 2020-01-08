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Hakkari'deki anaokulunda dezenfekte yapıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Paşa Anaokulunda ilaçlama ve dezenfektan çalışması yapıldı.

08.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:52Hakkari'deki anaokulunda dezenfekte yapıldı
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Paşa Anaokulunda ilaçlama ve dezenfektan çalışması yapıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, miniklerin daha hijyen ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmek ve zaman geçirmek için ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptıı. Hakkari'nin en donanımlı Anaokullardan biri olan Mustafa Kemal Paşa Anaokulunda yapılan ilaçlamanın ardından dezenfekte edildi. Okul yöneticileri ilaçlama çalışmalarından dolayı Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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