28.06.2019 12:02
Haberler » Güncel » Haber

Hakkari'deki çatışma

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın Tokat 'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkan Vekili Semih Salim Baç ve askeri yetkililer, şehidin Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek çocuklarının şehadet haberini verdi.
Şehidin cenazesinin bugün ikindi vakti Erbaa Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan sözleşmeli er Kadir Yıldırım (26), kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
Kadir Yildirim , Çukurca , Hakkari , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:05 Erdoğan ve eşi Japonya'da Türk vatandaşlarını selamladı
14:04 Nef, 2019'da konut teslimlerine devam ediyor
14:04 Avrupa'da aşırı sıcaklar can alıyor
14:02 Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu
14:02 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
14:02 İzmir'de orman yangını
14:02 Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşülüyor