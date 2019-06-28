Hakkari'deki çatışma - Şehit Yıldırım'ın baba ocağında yas

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın Tokat
'ın Erbaa
ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı. Erbaa
Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkan Vekili Semih Salim Baç ve askeri yetkililer, şehidin Gazi Osman Paşa
Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek çocuklarının şehadet haberini verdi.
Şehidin cenazesinin bugün ikindi vakti Erbaa Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor. Hakkari
'nin Çukurca
ilçesi Altıntepe
üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Çukurca
Devlet Hastanesine kaldırılan sözleşmeli er Kadir Yıldırım (26), kurtarılamamıştı.