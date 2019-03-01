Hakkari'deki Darbe Girişimi Davası

Kaynak: AA

Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri öne sürülen ve açılan, aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 6 tutuklu sanık bulundukları cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, aileleri ile avukatları ise duruşmada hazır bulundu.Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddia edilen eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.