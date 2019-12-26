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Hakkari'deki darbe girişimi davası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında dönemin 3. Yüksekova Piyade Tümen Komutanı eski tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

26.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:26 Hakkari'deki darbe girişimi davası
'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında dönemin 3. Yüksekova Piyade Tümen Komutanı eski tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Sanık ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Şubat 2020'ye erteledi.
Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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