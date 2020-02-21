Haberler » Güncel » Hakkari'deki kar yığınları kent dışına çıkartılıyor - Haber

Hakkari'deki kar yığınları kent dışına çıkartılıyor

Hakkari çarşı merkezindeki kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla kent dışına çıkartılmaya devam ediliyor.

21.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:04Hakkari'deki kar yığınları kent dışına çıkartılıyor
çarşı merkezindeki kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla kent dışına çıkartılmaya devam ediliyor.

Onlarca yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Hakkari'de, kent merkezinde biriken karlar ise belediye ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda şehir dışına çıkartılıyor. Bir süre önce kardan arındırılan kent merkezi, son yağan karla birlikte esnafa zor anlar yaşattı. Çalışmaların başında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, 14 iş makinesi ve 40 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 3 bin 800 kamyon karın taşındığı Hakkari kent merkezindeki çalışmalar devam ederken, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğünü söyledi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 13:51:57