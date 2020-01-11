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Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Hakkari'de kayakseverler, hafta sonu tatilinde 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

11.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:53Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu
'de kayakseverler, hafta sonu tatilinde 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu kentte, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresince yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen Merga Bütan Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlarla doldu.
Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2800 rakımlı kayak merkezine aileleriyle gelen vatandaşlar, snowboard, kayak ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.
Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Halil Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet vermek için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Herkesi buraya bekliyoruz. Buradaki kar kalitesi gayet iyi. Burada her türlü imkanımız var. Vatandaşlar aileleriyle geliyor. Tüm kayakseverleri burada ağırlamak isteriz." dedi.
Fırat Çiftçi de kayak merkezinin kendileri için iyi bir şans olduğunu vurgulayarak, "Yorgunluğumuzu, stresimizi buraya gelerek atıyoruz. Bu tesisi yapanlardan Allah razı olsun. Daha önce Kars'a, Uludağ'a ya da Erzurum Palandöken'e gidiyordu vatandaşlarımız ama şimdi bu güzel karı bu güzel manzarayı değerlendirmek için buraya geliyorlar. Piknik de yapılabilir." diye konuştu.

Kayak Merkezi, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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