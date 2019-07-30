Haberler» Güncel» Haber

Hakkari'deki mağaralar 'doğal buzdolabı'

HAKKARİ'nin Taşbaşı köyünde yaşayanlar, yazın dağlardan topladıkları pancarları ve hazırladıkları yiyecekleri halen eski usul olarak mağaralarda saklıyor.

30.07.2019 12:32 Hakkari'deki mağaralar 'doğal buzdolabı'


HAKKARİ'nin Taşbaşı köyünde yaşayanlar, yazın dağlardan topladıkları pancarları ve hazırladıkları yiyecekleri halen eski usul olarak mağaralarda saklıyor. Köylüler yoğurt, peynir ve diğer yiyecekleri yaz mevsimi boyunca mağaralarda tutarak, bozulmasını engellediklerini söyledi.
Eskiden soğutucu olması için oyulan veya dağların eteklerinde kendiliğinden oluşan doğal mağaralar, bugün de kullanılıyor. Hakkari kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 165 haneli Taşbaşı köyünde yaşayanlar da bu mağaralardan faydalanıyor. Yöre sakinleri, kışın tüketmek üzere yazın dağlardan topladıkları çeşitli otları, hazırladıkları süt ürünlerini ve yiyecekleri serin olan bu mağaralarda muhafaza ediyor. Köylülerden Hasret Çiftçi, yiyeceklerinin bozulmasın engellemek için halen dedelerinin de kullandıkları mağaraları kullandıklarını söyledi. Mağaraların 'doğal buzdolabı' olduğunu belirten Çiftçi, "Biz dağlarda topladığımız pancar, yaprak ve hayvanlardan elde ettiğimiz peynir, yoğurt gibi besinlerimizi burada depoluyoruz. Mağaralar sayesinde malzemelerimiz bozulmuyor ve çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz"dedi.

- Hakkari

Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17   FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına hapis istemi
15:17   ABD, Almanya'dan Hürmüz Boğazı için resmi talepte bulundu
15:16   Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu
15:16   Beyşehir'de silah fabrikasında yangın (4) - DRONE
15:16   İstanbul'da sağanak
15:15   ARKEOLOJİ DÜNYASININ DUAYENİ PROF. DR. ERKANAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
15:15   Filipinler'den Çin'e Güney Çin Denizi tepkisi