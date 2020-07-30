Hakkari’deki mağaralar doğaseverleri hayran bırakıyor

Hakkari'de bir grup doğasever, içinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu Sümbül Mağarası'nı gezdi.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) öncülüğünde bir araya gelen doğaseverler, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Dernek binası önünde bir araya gelen 17 dağcı ve doğasever, araçlarla geldikleri Depin bölgesinde tırmanışa geçti.

Grup üyeleri yaklaşık 3 saatlik tırmanışın ardından dağın ortasında bulunan mağaraya ulaştı.

İçinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu mağarayı gezen gruptakiler, burada fotoğraf çekti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve CİSAD Korucu Üyesi Naci Ertunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının bölgedeki mağaraları turizme kazandırmak olduğunu söyledi.

Daha önce Derecik ilçesindeki Balkaya ve merkeze bağlı Geçimli Uryentan mağaralarını tespit ettiklerini belirten Ertunç, şunları kaydetti:

"Önceki yıl da Sümbül Mağarası'nı tespit ederek Hakkari'de mağaracılığı önemli bir konuma yükseltip önünü açtık. Bugün de CİSAD üyesi 17 doğasever sümbül mağarasına faaliyet yaptık. Sütunlar, sarkıtlar ve dikitlerin çok zengin olduğu mağara ziyaretçileri adeta büyüledi. Bu tür etkinliklerle bölgemizi tanıtarak yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgemize çekmeyi hedefliyoruz."