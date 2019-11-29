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Hakkari'deki öğrencilere bot ve mont yardımı

Hakkari Dernekler Federasyonu, Hakkari'de okuyan ilk ve ortaokul öğrencileri için mont ve bot yardımı kampanyası başlattı.

29.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:21Hakkari'deki öğrencilere bot ve mont yardımı
Dernekler Federasyonu, Hakkari'de okuyan ilk ve ortaokul öğrencileri için mont ve bot yardımı kampanyası başlattı.

Kış mevsiminin başladığı bu günlerde, Hakkarili bir öğrencinin gönderdiği mektup üzerine başlatılan "Bir Mont Bir Bot" kampanyasıyla, yalnızca Hakkari'de yaşayan dar gelirli ailelerin ilk ve orta okul çağına gelmiş çocuklarına yapılacak kışlık giyecek yardımı yapılacak.

Dernek yetkilileri, yardımseverlerin kampanyaya bot ve mont bağışında bulunarak katılabileceklerini belirtti. - İSTANBUL

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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