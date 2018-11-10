Hakkari'deki Patlama Nedeniyle Konser ve Resepsiyon İptal Edildi

Kırklareli
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, Hakkari
'de mühimmat deposundaki patlama sebebiyle 4 askerin şehit olması nedeniyle, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü resepsiyonu ve konserlerin iptal edildiğini bildirdi.
Başkan Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün iki hüznü aynı anda yaşadıklarını söyledi. Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılıyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünün aynı gün olduğunu aktaran Kesimoğlu, Hakkari'de mühimmat deposundaki patlama sebebiyle 4 askerin şehit olduğunu öğrendiklerinde yüreklerinin burkulduğunu belirtti.
Bu nedenle akşam düzenlenecek olan resepsiyon ile Volkan Konak
konserinin iptal edildiğini anlatan Kesimoğlu, "Az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında 4 şehidimizin olduğunu öğrendik. Bu da bugün bizim eğlenmeye hakkımızın olmadığını ortaya koyuyor. Biz de duyarlılıkla eğlencelerimizi iptal ettik. Kurtuluş programında da folklor gösterilerimizi iptal ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar dileğinde bulunuyorum. İçimiz kan ağlıyor." diye konuştu.
Hakkari
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:31