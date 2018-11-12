Hakkari'deki Patlamada Hiç Bir Dış Etki Söz Konusu Değil"

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:56



12 Kasım 2018 Pazartesi 18:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamada hiçbir dış etkinin söz konusu olmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası yaşanan patlamada yaralanan askerler ile tedavilerine devam edilen asker ve polisleri Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Yaralıları tek tek ziyaret eden Akar, daha sonra yaptığı açıklamada kazayla ilgili hemen adli, idari, teknik incelemelerin başlatıldığını vurgulayarak, ilk bulgular ile ilgili bilgi verdi. Bakan Akar, hem mühimmatın hem de topun göreve elverişli olduğu raporlarını inceleme heyetinin teyit ettiğini belirterek, "Burada topun ateşlenmesini müteakip, merminin namluyu terk ettiğini, namludan çıktığını, daha sonra namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde diğer teknik çalışmalar devam ederek daha ayrıntılı bazı bulgulara ulaşmamız mümkün olacaktır. Şu anda adli, idari, teknik çalışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı. Herhangi bir dış etkinin olup olmadığının sorulması üzerine ise Bakan Akar, "Mermilerin, topun incelemesi yapıldı. 28 Ekim'de de bir heyet bunların göreve elverişli olduğunu tespit etmiş. Dolayısıyla bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir" cevabını verdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusuna yığınak yaptığı iddialarına yönelik bir soru üzerine ise Akar, "Hem doğu, güneydoğuda, hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faliyetlerimiz yoğun bir şekilde artan bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelemizin devam edeceğini herkesin bilmesi lazım" karşılığını verdi.(İHA)