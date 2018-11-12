- Hakkari'deki patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar son yolculuğuna uğurlandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:45



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:45

- Hakkari'deki patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda yaşanan patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Şehit Sancar'ın aile yakınları al bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada Piyade Topçu Er Melih Sancar şehit olmuştu. Şehit Er Sancar için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Şehit Er Melih Sancar'ın annesi Nilgün, babası Müslüm, ağabeyi Semih, ablası Selin, kardeşi Okan Er ve çok sayıda aile yakını katıldı. Cenazede Şehit Sancar'ın anne, baba ve kardeşleri al bayrağa sarılı tabuda sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Er Sancar'ın al bayrağa sarılı cenazesi, askerler tarafından omuzlanarak askeri top arabasına konuldu. Top arabasına konulmakla birlikte yapılan tören sonrası, Şehit Er Sancar'ın cenazesi, defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliğine götürüldü.