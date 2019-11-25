Haberler » Güncel » Hakkari'deki sinema atölyesinde eğitime başlandı - Haber

Hakkari'deki sinema atölyesinde eğitime başlandı

"İstanbul'dan Hakkari'ye Sinemanın Yeni Yolu" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi düzenlendi.

25.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:38
" 'dan 'ye Sinemanın Yeni Yolu" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi düzenlendi.
Hakkari Üniversitesince rektörlük salonunda gerçekleştirilen atölyede, yazar ve yönetmen Abdülhamit Güler, verdiği ilk derste katılımcılara sinema tarihi, senaryo, sinemada yöntem arayışları ve kurgu konularını anlattı.
Güler, AA muhabirine, bir hafta boyunca yoğunlaştırılmış bir şekilde her gün ortalama 5 veya 6 saat ders işleyeceklerini söyledi.
Atölyeye başvuran 100 kişiden 45'inin alındığını belirten Güler, "Yaş aralığı oldukça geniş. Yani çok genç arkadaşlar olduğu gibi orta yaşta arkadaşlar da var. Biz zaten temel bir eğitim verip daha sonra 2 film çekmeyi planlıyoruz. Atölye sonrası burada bir kurmaca, bir de belgesel filmi çekilecek." dedi.
Hakkari'de daha önce böyle bir etkinliğin yapılmadığını aktaran Güler, şunları kaydetti:
"Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile gönlünde sinema yatan, yeteneği olan insanların bulunması lazım, biz bunu hedefliyoruz. Hakkari'de de bunu amaçlıyoruz. Yani bölgenin olumsuz bir imajı var. Buraya gelen insanların artık bu imajı görmediğini ben de gözlemleyebiliyorum. Anadolu'nun kadim medeniyetinin önemli bir merkezi olarak buradan yeni sanat eserlerinin çeşitli alanlarda ortaya çıkmasını sağlayacak bir yola girdiysek ne mutlu bize. Bu tür atölyelerin sürekli yapılması gerekir."
Katılımcılardan Müslim Beyter ise sinemanın sadece perdeden ibaret olmadığını belirterek, "Programın ilk günü hepimizde biraz heyecan, merak ve ilgi vardı. Umut ediyoruz ki programın sonunda bir şeyler öğreniriz." diye konuştu.
5 yönetmenin daha katılacağı, 50 saat teorik ve pratik dersin yapılacağı sinema atölyesi, 1 Aralık'ta sona erecek.
Hakkari'deki sinema atölyesinde eğitime başlandı

Yönetmen, İstanbul, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:10 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (2)
22:10 İmamoğlu'ndan Gülhane'de incelemelerde bulundu
22:10 Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
22:08 Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti
22:06 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:48 Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:52 Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi
19:15 İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 22:12:26