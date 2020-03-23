Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Hakkari'deki siyasi parti binaları dezenfekte edildi - Haberler

Hakkari'deki siyasi parti binaları dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında tüm partilerin binaları dezenfekte edildi.

23.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:31
Hakkari'deki siyasi parti binaları dezenfekte edildi
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında tüm partilerin binaları dezenfekte edildi.

Belediyeye ait özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce ilde faaliyet gösteren AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti binalarındaki çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler, partililere uyarıda bulunarak enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine karşıda bilgilendirme de yaptılar.

Siyasi parti temsilcileri ise kent merkezinde hummalı bir çalışma başlatan belediyenin tüm birimlerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Hakkari, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

99 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Haberler Bakan Gül: Adliyelerde nöbet sistemine geçildi, cezaevlerinde pozitif vaka yok - Haberler Ankara'da kağıt toplayıcılarına kumanya dağıtımı - Haberler Iğdırlılar korona virüs çağrılarına uymadı yine sokaklara döküldü - Haberler Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem - Haberler İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading