Hakkari'deki Terör Operasyonu

Hakkari
'de "terör örgütü PKK
üyeliği ve propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP
Hakkari Milletvekili Leyla Güven
'e destek amacıyla il merkezi ve Yüksekova
ilçesinde bu eyleme katılarak, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden birinin evinde mühürsüz oy pusulaları ele geçirilmişti.
PKK,Hakkari
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:54