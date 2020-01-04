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Hakkari'deki yollar tuzlanıyor

Hakkari Belediyesi, ulaşımın aksamaması için yolları açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

04.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:38 Hakkari'deki yollar tuzlanıyor
Belediyesi, ulaşımın aksamaması için yolları açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kent merkezindeki tonlarca kar yığınını iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına çıkartan Hakkari belediyesi karla mücadele ekibi olası kar yağışına karşıda hazır kıta halinde bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren çevre yolu ve Medeni Sancar Caddesi üzerindeki kar yığınlarını şehir dışına çıkartan belediye ekipleri, diğer taraftan ise trafiğin aksamaması için kent merkezi ve değişik mahallelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Hafif kar yağışı ve sisin hakim olduğu Hakkari'de dondurucu soğuklar ise etkisini sürdürüyor. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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