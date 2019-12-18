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Hakkari'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi

Hakkari'de Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, ABD Kongresi'nde kabul edilen "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesinde tepki gösterdi.

18.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:40Hakkari'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi
'de Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, ABD Kongresi'nde kabul edilen "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesinde tepki gösterdi.
Er, federasyon binasında yaptığı basın toplantısında, bir dizi yaptırım kararlarıyla yol yürümeye çalışan ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nu şiddetle kınadıklarını söyledi.
Kabul edilen yasa tasarısına göre, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesinin engellenmeye çalışıldığını belirten Er, Türkiye için önemli bir savunma mekanizması olan S- 400'lerle ilgili yaptırımları neden uygulamaya çalıştıklarını ve Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sunan Türk Akımı ile Kuzey Akımı 2 projelerine uygulanmak istenen yaptırımlarla nasıl bir zarar vermeye çalıştıklarını ayrıca Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunu kaldırıp adada ve bölgede barışın ve huzurun nasıl sekteye uğratılmak istediklerini çok iyi bildiklerini vurguladı.
"Türkiye'nin her attığı adıma müttefikimiz olan ABD'nin her zaman sinsi bir şekilde karşı bir hamle oluşmaya çalışılan bir yol izlendiğini açık açık görmekteyiz." diyen Er, "Ekonomik krizler ve bazı yaptırım kararlarıyla ülkemize diz çöktürmeye çalışan ABD'ye sesleniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun almış oldukları yaptırım kararlarını şiddetle nefretle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Açıklamaya Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya ve dernek ile federasyon üyeleri katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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