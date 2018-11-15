Hakkari'den Diyanet İşleri Başkanlığına Destek

15 Kasım 2018 Perşembe 11:10



15 Kasım 2018 Perşembe 11:10

Diyanet-Sen Hakkari Şube Başkanı Yasin Aşkan, Diyanet İşleri Başkanlığının güzide bir devlet kurumu olduğunu söyledi.Açıklamalarda bulunan Yasin Aşkan, "Diyanet İşleri Başkanlığı; ülkemize ve ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların ve çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumumuzdur. Bu güzide kurumumuza ve onun başkanına karşı saldırı dilini kullananları, iyi niyetten yoksun, önyargılı insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez. Bir hasta ziyaretine ideolojik olarak bakmak, zihniyet okumak, hüküm vermek, olsa olsa bir önyargıdır. Unutmayın siz doğru iseniz şer odakları size her zaman saldıracaklardır. Türlü kumpaslarla Diyanet İşleri Başkanlığına ve onun başkanına yönelik yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyasını görüyor, yapılan saldırılar karşısında Diyanet alanında etkili ve yetkili sendika Diyanet-Sen olarak 'Diyanetime Dokunma- Diyanetine Sahip Çık' diyoruz" dedi. - HAKKARİ