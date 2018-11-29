Hakkari'den Kısa Kısa

29 Kasım 2018 Perşembe 14:31



29 Kasım 2018 Perşembe 14:31

Hakkari Belediyesi ekipleri, çarşı merkezindeki yol ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.Farklı noktalarda temizlik çalışmasına başlayan ekipler, tazyikli su ile çarşı merkezinde bulunan cadde ve sokakları yıkayarak yollarda biriken çöpleri kaldırdı. Kaldırımları da yıkayan ekiplere, esnaflarda destek verdi.Çukurca'da öğrencilere seminerÇukurca ilçesinde öğrencilere uyuşturucu maddenin zararlarıyla ilgili seminer verildi.Şehit Bilal Soy Bilgiç Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde Rehber Öğretmeni Zeynep Cinkara, öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılık hakkında bilgilendirdi.Şemdinli'de öğrencilere kitap setiTürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şemdinli temsilciliği, "Bir Set Kitap Alarak, Geleceğe Umut Ol " projesi kapsamında 100 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitap seti verdi.TÜGVA Temsilcisi Haşim Karadeniz, yaptığı açıklamada, sosyal medyada başlattıkları projeyle kitap topladıklarını söyledi.Amaçlarının liselerde okuyan bütün öğrencilere kitap ulaştırmak olduğunu ifade eden Karadeniz, projeye destek verenlere teşekkür etti.