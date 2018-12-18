Hakkari'den Kısa Kısa

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, babası vefat eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa'ya taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Akbıyık, Sümbül Mahallesi'ndeki taziye evine giden Vali Akbıyık, babası Mehmet Akboğa'yı kaybeden İsmail Akboğa ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Taziye ziyaretinde Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.
Vali Akbıyık'a ziyaret
Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirleriyle bir süre sohbet etti.
Konukları da Vali Akbıyık'a görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Hakkari
Kaynak: AA