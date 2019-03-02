Hakkari'den Kısa Kısa

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Hakkari'de, terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin aileleri ziyaret edildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, şehit yakınlarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, yetkililere teşekkür etti."Siyer-i Nebi" yarışması düzenlendiHakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "Siyer-i Nebi" yarışması düzenlendi.TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yarışmaya 250 öğrenci katıldı.Yarışmada dereceye giren 3 öğrenci, çeyrek altınla ödüllendirildi.