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Hakkari derecik'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Derecik'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralıHAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki sürücü Behram Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

18.10.2019 18:03
Derecik'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki sürücü Behram Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, askeri helikopterle bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Derecik'teki Hacı Bey Mahallesi ile Samanlı Köyü arasında meydana geldi. Behram Yıldız yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki 2 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Derecik 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığından havalanan askeri helikopterle bölgeden alınıp Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücü Yıldız'ın cansız bedeni ise otopsi yapılması için Şemdinli Devlet Hastanesine götürüldü.
Hakkari derecik'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Behram Yıldız, Derecik, Güncel

Kaynak: DHA

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