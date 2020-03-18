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HAKKARİ Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı

Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldıHAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü.

18.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:58
Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı
HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü. Ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 2 gündür yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Uslu köyünde ahırın çöktü. Ahırdaki 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK, (Hakkari)-(DHA)
HAKKARİ Derecik’te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

HAKKARİ Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı
Etiketler : Hakkari, Derecik, Güncel

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