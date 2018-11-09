Hakkari Derecik'ten PKK Hedeflerine Yoğun Top Atışı

Derecik
'ten PKK
hedeflerine yoğun top atışı
Abdullah KAYAŞEMDİNLİ (Hakkari
), (DHA
)- HAKKARI'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak
sınırındaki terör örgütü PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.
Derecik'teki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı
(İHA) ile yapılan çalışmalarla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde bulunan hedefleri belirlendi. Hudut Alay Komutanlığından, PKK'nın Hakurk bölgesindeki hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Atışların yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.
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