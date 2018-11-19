Hakkari Dicle Komiser, Gündüz Vatan Nöbetinde, Akşam Kick Boks Eğitiminde

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:35



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:35

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'nde 5 aydır komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elçeoğlu (26), sınırın sıfır noktasında vatan nöbeti tutarken, mesai sonrası öğrencilere kick boks eğitimi veriyor. Öğrencileri Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan Elçeoğlu, polisten korkan çocuklar değil; güvenlik güçlerine sımsıkı sarılan nesil yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.Gazi Üniversitesi'nde okurken, derslerinden kalan zamanlarda kick boks eğitimi alan Dicle Elçeoğlu, girdiği komiserlik sınavında başarılı olunca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesi'ne atandı. Elçeoğlu, 5 ay önce de Türkiye'nın Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'ya geldi. Görevlendirildiği Sancak Tepe üs bölgesinde nöbet tutan Elçeoğlu, sokakta gördüğü çocuklardan etkilenip, Kaymakam Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'la görüşerek, küçüklere ücretsiz kick boks eğitimi vermek istediğini söyledi. Elçeoğlu'nun projesine Ayca ve Kapsız da sıcak bakınca Saran Spor Salonu'nda kick boks eğitimlerine başlandı. İlk olarak 6 öğrenci ile başlayan kick boks kursuna ilgi, her geçen gün arttı. Kısa sürede çocukların sayısı 40'a ulaştı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 26 öğrenciye, Polisgücü Spor Kulübü adı altında lisans verildi.'TERÖRLE MÜCADELEMİZİ HALKLA EL ELE SÜRDÜRÜYORUZ'Lisanslarını alan yetenekli 8 öğrenci, bu yıl Antalya'da yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sınırda ilçeyi kuşbakışı gören Sancak Tepe'de Özel Harekatçı polislerle vatan nöbeti tutan komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu, bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen ilçenin imajını sporla değiştirmek istediklerini söyledi. Elçeoğlu, Çukurca'ya atanırken çevremdeki insanlar için burası korkulu rüya gibiydi. Atandıktan sonra buranın böyle olmadığını öğrendim. Gerçekten ülkemizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada halkla iç içeyiz. Halkın bize olan bakış açısı değişmiş, Şu aşamada onlarla beraber el ele vermiş durumdayız. Bizlere karşı herhangi bir ön yargıları yok. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için el uzatıyoruz. Terörle olan mücadelemizi bu şekilde sürdürüyoruz dedi.'MALZEMELERİNE SARILARAK UYUYORLAR'Çocuklarla olan diyaloğunu anlatan Elçeoğlu, Okullar tatil olunca sokaklarda gezen çocukları gördüm. Üniversitede kick boks eğitimini almıştım. Ben de çocuklara bu eğitimi vermeye karar verdim. Projeme uygun bulununca eğitimlere başladık. Şimdilik 40 öğrencim var. Bu kadar öğrenciye ulaşmak bana hayal gibi geliyordu, şimdi çok mutluyum. Çünkü ben antrenmana gittiğim zaman çocuklar bana sarılıyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Daha sonra valimiz, kaymakamımız ve il emniyet müdürümüzün destekleriyle çocuklarımıza lisans da aldık. Bu öğrencilere malzeme de dağıtıldı. Bu konuda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Çocukların en büyük hedefi, Türkiye'de derece almak. 8 öğrencim, şampiyonaya hazırlanıyor. Bu çocuklardan ben çok umutluyum. Teknik, kondisyon olarak çok iyi bir seviyeye geldiler. Aileleri bu konuda bizlere büyük destek veriyor. Aileleri bana 'Çocuklarımız bir düzene girdi ve malzemelerine sarılarak uyuyorlar' diyor. Bunları duyunca çok mutlu oluyorum. İnşallah bunu da bir şampiyonlukla taçlandıracağız diye konuştu.'İLÇENİN İMAJINI SPORLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'Bugüne kadar hep terör olaylarıyla anılan ilçenin olumsuz imajını sporla değiştirmek istediklerini vurgulayan komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından insanların gelip burayı görmesi gerekiyor. Aileme ben bunu anlatıyorum. Ailem bile şaşırıyor; çünkü onların bakış açışı o yöndeydi. Gelip gördükten sonra buranın gerçekten kötü bir yer olmadığını anladılar. Polisi görünce kaçan ve korkan çocuklar değil; polise sarılan çocuklar yetiştireceğiz. Umut yolumuz sporla olacak dedi.Kick boks'ı televizyondan öğrendiklerini belirten Çukurcalı çocuklar ise kendilerine bu sporu öğreten Dicle Elçeoğlu'na teşekkür etti.