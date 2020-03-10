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Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı

Hakkari'de ehliyet sınavında üzerindeki düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

10.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:29

Hakkari kent merkezinde yapılan Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda salon görevlileri bir kişinin durumundan şüphelendi. Bunun üzerine polisin arama yaptığı şüphelinin üzerinden 1 adet düğme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan 'vınn' cihazı ile ses aktarım kulaklığı ele geçirildi.

SORULARIN CEVABI KULAKLIKLA İLETİLDİ

Detaylı incelemede sınav merkezi yakınında park halindeki bir araç içerisinde ise olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişinin de görüntüleri izleyerek çözdüğü, soruların cevabını kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirlendi.

Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi detaylı bir şekilde anlatırken gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel
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