Haberler » Spor » Hakkari ekibi Beşiktaş'a 4-1 yenildi - Spor

Hakkari ekibi Beşiktaş'a 4-1 yenildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımına 4-1 yenildi.

06.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:29Hakkari ekibi Beşiktaş'a 4-1 yenildi
Türkiye Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Gücü Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Kadın Futbol Takımına 4-1 yenildi.

Merzan Şehir Stadında Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımının konuk ettiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımı maçını Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdülkadir Unga, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Gençlik ve İl Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Salih Eroğuz izledi.

Her iki takım oyuncuları, maç öncesi Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanlar için saygı duruşunda bulundu.

Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maçta Beşiktaş ekibi, Hakkari Kadın Gücünü 4-1 mağlup etti. - HAKKARİ

Beşiktaş, Hakkari, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
6.02.2020 17:12:18