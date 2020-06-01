HAKKARİ Esendere Gümrük Kapısı'nda aranan TIR'dan 142 kilo eroin çıktı

Esendere Gümrük Kapısı'nda aranan TIR'dan 142 kilo eroin çıktıHAKKARİ'nin Yüksekova- İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda şüpheli görülen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram eroin ele geçirildi.

01.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:46
Esendere Gümrük Kapısı'nda aranan TIR'dan 142 kilo eroin çıktı
HAKKARİ'nin Yüksekova- İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda şüpheli görülen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olduğu belirtildi.
Yüksekova Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında İran'dan Türkiye'ye gelen bir TIR, şüpheli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Aynı aracın bundan altı ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük kapsında elde edilen X-Ray görüntüleri karşılaştırıldı. Yapılan incelemede şüpheli yoğunluk tespit edilen bölmenin sonradan oluşturulduğu anlaşıldı. Araç detaylı arama için arama hangarına alındı. Dedektör köpekle yapılan aramada aracın altında özel olarak oluşturulmuş 5 ayrı gizli bölge sökülerek açıldı. Bu bölmelerin içerisine yerleştirilen düzenek yardımıyla birbirine bağlanmış toplam 140 adet şeffaf paket bulundu. Paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu saptandı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen 142 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Uyuşturucu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. HAKKARİ Esendere Gümrük Kapısı’nda aranan TIR’dan 142 kilo eroin çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Esendere, İran, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Bakan Albayrak: Peak’ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Son Dakika: ’Ezan’ tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan’ı öldüren 3 kişi tutuklandı Haber
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Haberler››Güncel››HAKKARİ Esendere Gümrük Kapısı'nda aranan TIR'dan 142 kilo eroin çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:43: Çorlu'da sağanak (2) - Haber 18:43: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Haber 18:41: Şili'de Kovid-19 görülenlerin sayısı 100 bini geçti - Haber 18:41: HATAY Menfezde sıkışan yaralı tilki tedavi altına alındı - Haber 18:40: Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor - Haber 18:11: Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti - Haber 17:58: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı - Haber 17:52: Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu - Ekonomi 17:08: 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok - Haberler 16:49: Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam - Haber