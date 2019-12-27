Haberler » Güncel » Hakkari eski Valisi Toprak'a görkemli karşılama - Haber

Hakkari eski Valisi Toprak'a görkemli karşılama

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin eski ve Konya'nın şimdiki Valisi Cüneyt Orhan Toprak, kente gelişinde lapa lapa kar yağışı altında büyük bir coşkuyla karşılandı.

27.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:48 Hakkari eski Valisi Toprak'a görkemli karşılama
HAKKARİ (İHA) – 'nin eski ve 'nın şimdiki Valisi Cüneyt Orhan Toprak, kente gelişinde lapa lapa kar yağışı altında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerini ziyaret ettikten sonra Hakkari kent merkezine gelen Vali Toprak ve beraberindekiler, çarşı merkezinde vatandaşların sevgi seli ile karşılandı.

Hakkari Belediyesini ziyaret eden Toprak, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve belediye personeli tarafından kapıda karşılandı. Makama geçen Vali Toprak, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Altay Caddesi üzerinde bulunan belediye ek hizmet binasını da ziyaret eden Vali Toprak; Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu üyeleri tarafından karşılandı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Erbane Grubu, Vali Toprak'ı lapa lapa kar yağışı altında def çalıp türkülerle karşıladı. Vali Toprak, bu jestten dolayı Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu üyelerine teşekkür ederek alkışladı.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini ve dengbejlerin türkülerini dinleyen Vali Toprak, burada bir süre kendileri ile sohbet etti. Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç tarafından Vali Toprak ve beraberindeki misafirlerine değişik hediyeler takdim edildi. - HAKKARİ

Cüneyt Orhan Toprak, Mustafa Toprak, Hakkari, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:59   Ak parti bursa milletvekili alinur aktaş açıklamalarda bulundu - Haber
18:59   Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Haber
18:59   Tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi - Haber
18:58   Sakarya mahir ünal'ın makam şoförü kaza yaptı 4 yaralı - Haber
18:58   Kaza yapan geminin kaptanının fotosu - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 19:01:07