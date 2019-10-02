Haberler » Güncel » Haber

Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi

Hakkari'de gelin arabası gibi süslenen 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

02.10.2019 08:29

Hakkari'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

GİZLİ BÖLMELERE YERLEŞTİRMİŞLER

Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi

Yüksekova, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(1)
T:internete para ödüyoruz ama yasaklama yapılıyor. millet enayimi yasaklanan internet kullansın . bütün aboneler iptal ettirsinler tepki olarak.
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
11:39 Otomobilin altında kalan minik edanur öldü/ fotoğraf
11:39 Kızılay bölgesini yenileme çalışmaları devam ediyor
11:39 Mardin'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
11:39 İstanbul sokaklarında kapkaççılara amansız takip
11:38 Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor
11:38 Emekli çift tüm birikimlerini sokak köpekleri için harcıyor
11:38 Büyükşehir'den "tarih okumaları" adlı söyleşi