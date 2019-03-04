Hakkari Gazisine Rozet

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen saldırıda bacağından yaralanan gazi İkmal Üsteğmen Ömer Tekin'e gazilik rozeti taktı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Aralık 2016'da Çukurca ilçesinde meydana gelen saldırıda bacağından yaralanan İkmal Üsteğmen Ömer Tekin'e Vali Günaydın tarafından Gazilik rozeti takdim edildi.İkmal Üsteğmen Ömer Tekin'in evinde düzenlenen törene Vali Günaydın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, komutanlar ve gazinin ailesi katıldı.Gazi Üsteğmen Ömer Tekin'in göğsüne şeref madalyası olan Gazilik Rozetini takan Vali Günaydın, öncelikle bu ülke için canlarını, kanlarını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır olan tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür ettiğini ifade ederek, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.Vali Günaydın, devlet ve millet olarak terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.Gazi Üsteğmen Ömer Tekin'e de vatanına ve milletine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Günaydın, aile ile bir süre sohbet etti.