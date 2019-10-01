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Hakkari gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildiHakkari'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı.

01.10.2019 18:42
Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.
Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.
Hakkari gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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