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Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünde devir teslim töreni

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Emin Yıldırım, görevi Reşit Güldal'dan devraldı.

22.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:26Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünde devir teslim töreni
Gençlik ve İl Müdürlüğüne atanan Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Emin Yıldırım, görevi Reşit Güldal'dan devraldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Güldal, görevde kaldığı 9 yılda kent ve ülke yararına her zaman için iyi hizmetlerde bulunmak için çaba sarf söyledi.
Güldal, yerine atanan Yıldırım'a görevinde başarılar diledi.
Yıldırım da hizmetlerinden dolayı Güldal'a teşekkür ederek, memleket için güzel hizmetler yapmak istediklerini belirtti.

Hakkari Üniversitesi, Emin Yıldırım, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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