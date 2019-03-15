Hakkari Girişimci Kadınlar Yetiştiriyor' Projesinin Protokolü İmzalandı

Kaynak: DHA

HAKKARİ Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan, kurum ve dernekler tarafından da desteklenen 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesinin işbirliği protokolü imza töreni yapıldı.?Hakkari Üniversitesi öncülüğünde başlatılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Baro, Kadın Girişimciler Derneği, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Kadın Merkezi (KAMER) Vakfı Hakkari Şubesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Destek Ofisi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi iş birliği protokolü imzalandı. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen imza törenine, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Kızılkaya, KOSGEB Müdürü Cihat Gür, KAMER Vakfı Hakkari Şube Başkanı Zozan Selimoğlu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sabır Sarımurat katıldı.Proje koordinatörü Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Sağlam'ın tanıttığı projenin işbirliği için imzalar atıldı.Rektör Prof. Dr. Pakiş, projenin kadınlar açısından çok anlamlı olduğunu belirterek, "Dünya ve Türkiye genelinde projelerle yapılabilecek muazzam çalışmaların var olduğu, hepimiz tarafından bilinmektedir. Kaliteli projeleri olan bazı insanların bu projelerinin hazırlanma aşamasında büyük eksiklikleri bulunmaktadır. Bu anlamda üniversite olarak deneyimli personellerimiz ile bize düşen bütün görevleri üstlenmeye, öncülük yapmaya ve katkı sağlamaya hazırız. Hakkari'nin sosyolojisine, coğrafyasına, yeraltı ve yer üstü kaynaklarına, iklimine uyumlu ve yapıldığı zaman verim alınabilecek çalışmaların projelendirilmesinin daha yararlı olacağına inanıyoruz. Projenin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor; bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.'AMAÇ, KADINLARA İŞ SAHASI AÇMAK'Proje kapsamında iş hayatına atılmak isteyen kadınlara ihtiyaç duydukları eğitimler verilecek. Ayrıca boşanmış, şiddete uğrayan, ekonomik geliri olmayan ya da düşük olan kadınlara iş sahası açmalarının, toplumdaki statülerinin iyi yönde arttırmalarının hedeflendiği belirtildi.Bu arada proje kapsamında, Hakkari'de var olan ve ticarete dönüştürülmesi gereken ürünlerin tespit edilip, değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, kentte yeni iş sahaları açmak, istihdam artışının sağlanmasına katkıda bulunmak gibi eğitimler de verilecek.- Hakkari