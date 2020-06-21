HAKKARİ Hayatını engelli 4 çocuğuna adayan baba Onları çok seviyorum

Hayatını engelli 4 çocuğuna adayan baba: Onları çok seviyorumHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Erekli çifti, hayatını engelli çocuklarına adadı.

21.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:49
Hayatını engelli 4 çocuğuna adayan baba: Onları çok seviyorum
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Erekli çifti, hayatını engelli çocuklarına adadı. En küçüğü 23, en büyüğü 34 yaşında olan bedensel ve zihinsel engelli 4 çocuğuna özenle baktığını söyleyen baba Erekli, "Bugün Babalar Günü olduğu halde, engelli çocuklarıma bakıyorum. Çocuklarımın sağlığı için evimin önünde bir sera yaptım. Serada her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Burada doğal olarak yetişen sebze ve meyveleri çocuklarıma yediriyorum. Onları çok seviyorum" dedi.
Yüksekova'ya bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan Naciye ve Mikail Erekli çifti, yatalak halde olan bedensel engelli 4 çocuğuna yaşamını adadı. Çift, doğuştan engelli olarak dünyaya gelen çocukları Fatma (23), Şiyar (28), Feyruz (30) ve Hasan Erekli'ye (34), evlerinde özenle bakıyor. Çocukların sakal tıraşından banyolarına kadar bakımını yapan baba Erekli, yemeklerini de kendi elleriyle yediriyor.
ÇOCUKLARIM İÇİN SERA YAPTIM
Baba Erekli, yaşamını çocuklarına adadığı için mutlu olduğunu söyledi. Engelli çocuklarından dolayı evinden çıkamadığını anlatan Erekli, "Bundan dolayı da hiç bir iş yapamıyorum. Yatalak halde oldukları için kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Her şeylerini ben ve eşim yapıyor. Özellikle geceleri sürekli uyanık kalmak zorunda kalıyorum. Çocuklarımdan dolayı yakınlarımızın düğün taziyelerine bile katılamıyoruz. Hayatımızı çocuklarımıza adadık. Bugün babalar günü olduğu halde, engelli çocuklarıma bakıyorum. Çocuklarımın sağlığı için evimin önünde bir sera yaptım. Serada her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Burada doğal olarak yetişen sebze ve meyveleri çocuklarıma kendi ellerimle yediriyorum. 4 çocuğumdan biri hem bedensel hem de zihinsel engelli, diğer 3'ü de zihinsel engelli. Onları çok seviyorum" dedi. HAKKARİ Hayatını engelli 4 çocuğuna adayan baba Onları çok seviyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, Yüksekova, Güncel, Haber

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