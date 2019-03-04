Hakkari Hdp'li Buldan, Hakkari'de Konuştu

Kaynak: DHA

Hdp'li Buldan, Hakkari'de konuştuHALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.Hakkari'nin Bulak Mahallesi'ndeki Bulvar Caddesi üzerinde bulunan HDP'nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, il ve ilçe belediye eşbaşkan adayları ile partililer katıldı.Burada toplanan halka hitap eden Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Buldan, "Bize 'Terk edin' diyor. Sanki burası bir köy. Sanki bizi köyünden kovmaya çalışıyor. Bu kent bizim, bu topraklar bizim. Biz, bu ülkenin her yerine kök salmışız. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.