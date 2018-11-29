Hakkari İçin Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari
için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Van
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Hakkari'de yarın (30.11.2018) ilk saatlerden itibaren beklenen yağışların cumartesi günü akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olması tahmin edildiği belirtildi. Yağışların genelde yağmur
ve sağanak, bölgenin 2000 metre üzeri rakımlı yerlerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. - HAKKARİ
29 Kasım 2018 Perşembe 15:53