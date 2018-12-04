Hakkâri İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış
, çarşamba günü Hakkari
için yoğun yağış uyarısında bulundu.
Yazılı bir açıklama yapan Mehmet Elkatmış, bölge genelinde beklenen yağışların çarşamba günü Hakkari'de kuvvetli (40-60 kg/m2) yağmur
ve sağanak, 2000 metre üzeri rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiğini söyledi. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
ve yüksek yerlerde kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Elkatmış, "Vatandaşların son güncel ve güvenilir hava durum raporlarına ve uyarılarına Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mobil uygulamasından ve resmi web sitesinden ulaşabilirler" dedi. - HAKKARİ
Mehmet Elkatmış,Hakkari
04 Aralık 2018 Salı 14:15