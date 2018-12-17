Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Kaynak: İHA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtilerek, yağışların öğle saatlerinden sonra Hakkari ve çevresinde ise yoğun kar yağışı şeklinden olması beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van eksi 1, Bitlis eksi 5, Muş 2 ve Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 4, Bitlis 2, Muş 3 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor" denildi. - HAKKARİ