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HAKKARİ Irak sınırındaki balkonlarda 23 Nisan

Irak sınırındaki balkonlarda 23 NisanHAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde evlerin balkonları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

23.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:49
Irak sınırındaki balkonlarda 23 Nisan
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde evlerin balkonları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutladı.
Hakkari'nın Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalan çocuklar, 23 Nisan'ı aileleriyle kutladı. İlçede evlerin balkonlarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü. Çocuklar, evlerinin balkonunda önce İstiklal Marşı'nı sonra da '23 Nisan' şiirlerini okudu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA) -
HAKKARİ Irak sınırındaki balkonlarda 23 Nisan

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Derecik, Hakkari, Irak, Güncel , Haber
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