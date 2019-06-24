24.06.2019 09:41
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Hakkari İŞKUR ve SGK'dan teşvik ziyaretleri

Hakkari İŞKUR ve SGK

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van, Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde 2019 yılı teşviklerini anlattı.

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu ( İŞKUR ) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van , Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde 2019 yılı teşviklerini anlattı.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'i makamında ziyaret ettikten sonra Yüksekova Genç Girişimciler Derneği üyelerini ve Yüksekova ilçesindeki bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya geldiler. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkay ile İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Hasan Balin; istihdamın korunmasını sağlayan, kısa çalışma ödeneği, istihdamın artırılması için hayata geçirilen istihdam teşvikleri ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik uygulanan aktif işgücü programlarına ilişkin destekler hakkında bilgiler verdiler.

Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van ise, asgari ücret desteği, ilave istihdam teşviki, 5 puanlık ve 6 puanlık indirim teşvikleri hakkında bilgilendirme yaptı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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